隔晚美股個別發展。港股表現反覆向下，恒指低開逾200點後曾倒升，惟無以為繼，跌穿10天線(29146點)和20天線(28961點)，恒指半日跌425點或1.45%，報28882點，成交金額1363億元；國指跌186點或1.6%，報11464點。恒生科技指數收報9724點，跌3.96%。