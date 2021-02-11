港股半日跌425點 穿十、廿天線 美團領跌大市
文章日期：2021年2月4日 12:16
隔晚美股個別發展。港股表現反覆向下，恒指低開逾200點後曾倒升，惟無以為繼，跌穿10天線(29146點)和20天線(28961點)，恒指半日跌425點或1.45%，報28882點，成交金額1363億元；國指跌186點或1.6%，報11464點。恒生科技指數收報9724點，跌3.96%。
藍籌12隻升，38隻下跌，2隻無升跌。業績好過市場預期的平保（2318）升2.62%，收報92.15元，是升幅最大的藍籌，也是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻35點。小米（1810）跌6.04%，收報27.2元，是跌幅最大的藍籌。 美團（3690）跌5.99%，收報389.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低117點。
港交所（0388）早前公布，2月9（年廿八）至17日（年初六）北水暫停交易，涉及5個交易日。
「ATMX」個別發展，阿里巴巴（9988）升0.15%，收報261.4元；騰訊（0700）跌2.65%，收報716.5元；小米（1810）跌6.04%，收報27.2元。
國際油價做好，三桶油個別發展，中石油（0857）升0.42%，收報2.38元；中海油（0883）跌0.35%，收報8.43元；中石化（0386）升0.8%，收報3.78元。
汽車股普遍向下，比亞迪（1211）跌6.22%，收報250.4元；吉利（0175）跌4.58%，收報28.1元；長城汽車（2333）跌4.54%，收報24.2元。
昨日啟動汽車冬季標定測試的恒大汽車（0708）半日漲11%，報51.45元。
微創醫療（0853）分拆出來的心通醫療（2160）首掛，半日收報19.38元，較招股價12.2元，高出58.85%。微創醫療半日挫5.8%，收報52元。
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