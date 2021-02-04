百勝中國去年多賺一成 料今季因疫情遇重大阻力
文章日期：2021年2月4日 11:58
百勝中國（9987）2020年多賺10%至7.13億元（美元，下同），受惠經營利潤的增加，經調整淨利潤為6.15億元，按年跌16%，若不計2020年和2019年分別就投資美團帶來的7,500萬元和6,300萬元的淨收益，則經調整淨利潤下跌19%。全年每股攤薄盈利為1.95元，按年增6%，全年經調整每股攤薄盈利為1.53元，按年跌19%。
期內每股盈利1.95美元，派息0.12美元。
百勝中國2020年度的總收入按年跌6%至82.5億元，全年同店銷售額按年跌9%，其中肯德基和必勝客分別下降8%和14%﹔全年系統銷售額按年跌 5%，其中肯德基和必勝客分別下降5%和15%。集團全年經營利潤為9.61億元，按年增加7%，主要是由於蘇州肯德基收購的重新計量收益。全年經調整利潤為7.32億元，按年跌20%。集團全年共開設1,165 家新店，門店總數達到10,506家。全年餐廳利潤率為14.9%，按年跌1.1個百分點。
至於2020年第四季淨利潤為 1.51 億美元，按年增加 68%，主要得益於經營利潤的增加。經調整淨利潤為1.53億元，按年增加56%。每股攤薄盈利為 0.35 美元，按年增加52%，而經調整每股攤薄盈利為 0.35 美元，按年增加40%。第四季總收入為22.6億元，按年增加11%。
百勝中國第四季同店銷售額按年跌4%，其中肯德基和必勝客分別下降 4%和5%，系統銷售額按年增加5%，其中肯德基增長3%，必勝客下降3%，本季度共開設505家新店，餐廳利潤率為15.1%，按年增加2.7個百分點。
百勝中國指出，今年首季仍持續受到區域性疫情反覆的影響。今年1月，中國出現聚集性疫情，主要分布在華北和東北地區，為此中國各地採取了更加嚴格的防疫措施。相關措施包括減少人員流動和嚴格管控大型聚集性活動，並建議減少外出用餐。多 個城市實行閉環管理，其中包括擁有1,100萬人口的河北省省會石家莊。
公司因此預計首季將面臨重大阻力，因位於交通樞紐和旅遊地點的門店通常佔公司銷售額高單位數比例，這些門店預期可能會受到更大的影響。公司正密切監測情況變化，並將據此相應調整市場營銷計劃與運營方案。
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