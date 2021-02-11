港元現報7.7514元升值1點子，曾貶值最多2點子，報7.7517元，亦曾升值最多4點子，報7.7511元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌5.29點子至0.04982%；1星期HIBOR跌4.8點子至0.09131%；2星期HIBOR跌3.77點子至0.10643%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.07點子至0.23839%；6個月期HIBOR升0.07點子至0.46982%；12個月期HIBOR升0.14點子至0.62375%。

美元指數現報91.145，貶值0.026點或0.03%。

美元1個月期LIBOR報0.11525%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0316%，連續2日收窄，利差是2021年1月28日後最低，當日差距為0.0223%。

對上一次連續2日收窄，是2021年1月12日，當日利差報0.002%。

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