港元拆息個別發展 1個月HIBOR跌0.92點子
文章日期：2021年2月4日 11:24
港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連跌2日， 跌0.92點子至0.14685%，對上一次連跌2日是2021年1月20日，當日拆息報0.10929%。
港元現報7.7514元升值1點子，曾貶值最多2點子，報7.7517元，亦曾升值最多4點子，報7.7511元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌5.29點子至0.04982%；1星期HIBOR跌4.8點子至0.09131%；2星期HIBOR跌3.77點子至0.10643%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.07點子至0.23839%；6個月期HIBOR升0.07點子至0.46982%；12個月期HIBOR升0.14點子至0.62375%。
美元指數現報91.145，貶值0.026點或0.03%。
美元1個月期LIBOR報0.11525%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0316%，連續2日收窄，利差是2021年1月28日後最低，當日差距為0.0223%。
對上一次連續2日收窄，是2021年1月12日，當日利差報0.002%。
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