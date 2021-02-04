快手「頂頭槌」最劣情況或需升近兩倍才「打和」
文章日期：2021年2月4日 10:14
快手（1024）今日公布分配結果，由於股份嚴重求過於供，一向屬大戶專區的乙組分派率偏低，意味以孖展認購的投資者，成本將大幅推高，其中「頂頭槌」投資者，最惡劣情況下或需快手升近兩倍才能「打和」。
以坊間券商孖展息率介乎2.8厘至3.98厘計，假設投資者頂頭槌認購快手，以借九成計算，利息成本約21.97萬至31.22萬元，獲派1400股，攤分每股成本介乎157至223元，相當於快手首日需升1.4至1.9倍才能打和。
至於在銀行借孖展認購則較易獲利，當日銀行提供息率介乎0.8厘至1厘，同樣借九成認購，頂頭槌投資者利息成本則約6.28萬至7.85萬元，每股成本約44至56元，「打和點」相當於快手首日升38%及49%。
耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，快手市傳在坊間的OTC市場成交價已達250元，升幅超過一倍，倘若今日暗盤亦開出同樣的價位，論其業務範圍及前景，相信已經作出充份反映。由於大飛分配率偏低，若用孖展認購頭鎚者，股價可能要升近280元以上才能打和，恐怕升近此水平有一定的沽壓，除非投資者認為股價可以有2倍或以上的升幅，才有利可圖。沒有抽中的投資者高追有一定的風險，但若暗盤價開出時只有50%以下的升幅，可買少許，因幾乎已等同以孖展認購抽中。
記者：鄧偉忠
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