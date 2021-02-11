港股低開213點 中生製藥升近7% 油股做好
文章日期：2021年2月4日 09:28
隔晚美股個別發展，道指連升3日，納指終止2日升勢。恒指今早低開213點或0.73%，報29093點，成交金額78億元；國指今早低開82點或0.71%，報11569點。恒生科技指數開市報10034點，跌0.9%。
藍籌10隻升，32隻下跌，10隻無升跌。中生製藥（1177）升6.96%，報8.14元，是升幅最大的藍籌，也是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻15點； 美團（3690）跌2.7%，報403元，是跌幅最大的藍籌，也是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低52點。
《彭博》報道，匯控（0005）正考慮把「炒房」兩位主管、環球銀行及資本市場聯席主管Greg Guyett及Georges Elhedery由倫敦調到香港或新加坡。匯控低開1.33%，報40.8元
恒大汽車（0708）公布，於今日在中汽研牙克石測試基地正式啟動恒馳汽車冬季標定測試。恒大汽車開報53.3元。
國際油價造好，美國上周原油庫存出乎意料跌至11個月新低。紐約期油收升1.7%，布蘭特期油創近1年新高。中石化（0386）升0.8%，報3.78元；中石油（0857）升2.11%，報2.42元；中海油（0883）升1.65%，報8.6元。
平保（2318）去年新業務價值跌34.7%，遜預期。純利則按年下跌4.22%至1430.99億元，好過市場預期。平保高開0.06%，報89.85元。
中芯國際（0981）今日公布業績。中芯國際開報27.7元。
其他報道