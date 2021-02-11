港股ADR升28點 騰訊ADR升1.6% 中芯國際公布業績
文章日期：2021年2月4日 09:00
隔晚美股個別發展，港股ADR收升28點或0.1%，報29335點。個股ADR個別發展，騰訊（0700）ADR升1.6%，折合報692.43元；阿里巴巴（9988）跌0.33%，折合報246元；小米（1810）跌0.64%，折合報29.01元；美團（3690）升0.97%，折合報359.24元；匯控（0005）跌0.98%，折合報40.55元；建行（0939）跌0.18%，折合報5.87元
道期現升0.03%，標期現升0.11%，納期升0.25%。日股現跌0.55%，韓股現跌1.25%，澳股現跌0.65%。
今日焦點股份可留意：
《彭博》報道，匯控（0005）正考慮把「炒房」兩位主管、環球銀行及資本市場聯席主管Greg Guyett及Georges Elhedery由倫敦調到香港或新加坡。
恒大汽車（0708）公布，於今日在中汽研牙克石測試基地正式啟動恒馳汽車冬季標定測試。
國際油價造好，美國上周原油庫存出乎意料跌至11個月新低。紐約期油收升1.7%，布蘭特期油創近1年新高。
中生製藥（1177）擬到科創板上市。
多隻內房股昨日收市後公布1月份數據表現。中國恒大（3333）1月合約銷售額增43%。碧桂園（2007）賣樓收入403億人幣 按年增23%。合景泰富（1813）預售額增31%。時代中國（1233）1月合約銷售額升24%。合富輝煌（0733）發盈警，預期2020年度的股東應佔溢利按年跌超過50%
平保（2318）去年新業務價值跌34.7%，遜預期。純利則按年下跌4.22%至1430.99億元，好過市場預期。
置富產業（0778）、香港電訊（6823）、中芯國際（0981）今日公布業績，可留意。
永安國際（0289）發盈警，料去年轉虧蝕4.7億元。
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