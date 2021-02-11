Google母公司Alphabet上季業績勝預期，主要受惠全球各國封城措施，刺激網購及網上廣告上升。GameStop股價回穩，一度重上100美元以上，全日升近3%。高通和eBay同樣公布上季業績，高通上季收入遜預期，股價在收市後交易時段下挫9%。eBay上季收入則勝預期，收市後交易時段股價再升近9%。

道瓊斯工業平均指數收漲36點，升幅0.12%，報30723點。標普500指數收漲3點，升幅0.11%，報3830點。納斯達克綜合指數收跌2點，或0.02%，報13610點。

科技股方面，蘋果收市報133.94元，跌0.77%，谷歌母公司Alphabet收市報2058.88元，升7.28%，亞馬遜收市報3312.53元，跌1.99%，Facebook收市報266.65元，跌0.16%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.34%，報407點。德國DAX指數收漲0.72%，報13933點；法國CAC 40指數跌0.01%，報5563點；英國富時100指數收跌0.14%，報6507點。