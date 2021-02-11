GME盤前波動 證監會籲股民留意經紀可隨時加按金風險
文章日期：2021年2月3日 20:20
美股GameStop（GME）遭散戶挾淡倉事件全球觸目，本港不少股民亦有隔空參與，證監會今日表示，留意到近期海外市場有某些股票及相關期權價格極端波動，以及社交媒體上的投資論壇廣受注目且影響力日增，提醒投資者應注意買賣高度波動的證券（包括海外上市股票）所涉及的風險。
證監會指出，經紀可能需要於非常短的時間內，修改特定產品的保證金水平，藉以妥善管理其承受的風險，以及履行對結算所或其他執行經紀的交收責任。投資者可能會被要求即時就其未平倉的倉盤支付追繳保證金，及提供額外的保證金存款或抵押品。故此，投資者應審慎管理任何異常波動的市場所帶來的風險。
早前多間美國券商一度暫停GME等熱炒股的新倉，以致本地券商例如富途都要暫停相關股份的交易，引來市場批評。
證監還表示，現正就投資者在買賣價格波動的股票時所面對的風險，與本地及海外的監管同業保持溝通，將致力確保本港市場公平有序地運作。如有證據顯示中介人並非以維護客戶最佳利益及確保市場廉潔穩健的方式行事，證監會將採取監管行動。
至於周二股價大跌60%的GME，盤前一度延續上日跌勢，其後倒升，現盤前仍微升約2.8%，報92.5美元。
其他報道