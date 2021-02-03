平保去年新業務價值跌34.7% 遜預期
文章日期：2021年2月3日 17:10
中國平安（2318）公布全年業績，壽險業務指標的新業務價值，去年按年下跌34.72%，至495.75億元（人民幣．下同），差過市場預期的550億元，跌幅較中期時的24.4%擴大。去年營運利潤按年上升4.9%，至1394.7億元，純利則按年下跌4.22%至1430.99億元，好過市場預期的1323.46億元。末期息派1.4元，連同上半年的全年股息為2.2元，按年上升7.3%。
平保核心壽險業務，首年保費為1489.15億元，按年下跌7.2%，新業務價值率按年下跌14%，至33.3%，營運利潤按年升5.3%，至936.66億元。個人壽險代理人按年下跌12.3%，至102.38萬人。平保表示，去年受新冠肺炎疫情影響，傳統代理人線下展業受阻，加上震蕩的宏觀環境下客戶對長期期交保障型產品的消費支出暫時減緩，高價值保障型業務受到一定影響；代理人隊伍管理、培訓、觸客難度增加，產能有所下滑。
科技業務方面，去年營運利潤為82.21億元，按年上升76.38%。陸金所去年在美國上市，該行淨利潤為122.76億元，按年下跌7.8%。不過汽車之家淨利潤按年上升6.2%，至36.21億元。
記者：歐陽偉昉
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