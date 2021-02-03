聯想期內，個人電腦和智能設備業務收入按年升27%至140.11億元，集團表示，因疫情在家工作及在家學習的帶動需求，預計未來市場對個人電腦及輕薄筆記本電腦的需求持續，預計的兩個項目可達雙位數增長。

聯想集團董事長兼CEO楊元慶表示，市場對電腦需求強，連帶行業面對電腦零部件短缺等問題。對於相關問題，聯想表示，會建立庫存等應對。

數據中心業務集團的收入按年升2%，達創紀錄的16.34億元，利潤率按年升0.9個百分比，虧損進一步減少1400萬元至除稅前虧損3300萬元。集團表示，未來多個行業及地區數轉型的帶動下，數據中心業務會持續增加，虧損或會進一步收窄，當中預計中國地區的數據中心業務增長幅度最高，則優先聚焦於盈利能力更好的訂單，特別是雲服務的技術提供。

聯想亦於今日宣布推動服務導向的戰略轉型，組建一個全新的業務集團，方案服務業務集團(Solutions & Services Group,SSG)，致力於推動行業智能解決方案、設備服務、運維服務和包括設備即服務(DaaS)業務的增長，成為實現公司轉型的核心驅動力，並於4月1日生效。楊元慶表示，將以更大力度投資于科技創新和服務轉型，並持正面態度，以把握數字化消費升級和智能化變革的發展機遇，實現長期可持續的增長。

聯想中午公布業績，消息帶動下，收報10.16元，升4.634％，成交金額18.95億元。

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