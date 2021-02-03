香港電訊與啟德體育園及協興工程，已為啟德體育園工地提供全面的5G覆蓋， 並透過多種不同的5G應用，包括5G流動管理系統、機械人及物聯網等，以提升工程人員之間的協作及施工效率。

香港電訊於佔地28公頃的工地中，搭建了專用5G基站和網絡，透過多個5G路由器及Wi-Fi存取點，為約2000名流動性工程項目人員提供可靠穩定的5G網絡，讓他們可進行實時的溝通及訊息互換，並以比4G高達20倍之速度，傳輸大型檔案及大量數據。此外，5G技術亦有助強化建築信息模擬（BIM）技術的表現，提升建築項目的可建造性，及節省時間與成本。

另一方面，香港電訊亦為工地架設5G流動管理系統，不但簡化安裝時的拉線問題，更有效提升流動性，增強管理效率。通過安裝於塔式起重機的全天候4K HDR超高清鏡頭，可實時捕捉、追蹤及放大影像，和清晰展現細緻影像或錄影，藉此對現場環境進行全方位實時高清遠程管理，全面提升工地的吊運安全。

協興工程執行董事兼啟德體育園總監（設計及建築）馬德源表示，冀將5G科技引進香港最矚目的體育基建項目，提升整個施工的安全表現，未來冀望5G智慧建築的方案為建造業締造新里程。

香港電訊商業客戶業務董事總經理陳紀新表示，香港電訊致力運用5G的發展，積極推動人工智能及物聯網等新興技術方案，為建造業界帶來革命性的蛻變。香港電訊是次利用5G不同的應用，加快實現提升工地整體安全、依時交付工程項目，及有效控制工程成本建造業界的三大目標。