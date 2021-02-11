大摩︰MSCI新興市場指數料已見今年頂
文章日期：2021年2月3日 16:41
MSCI新興市場指數於上月底升至1410點的歷史高位，但摩根士丹利今日發表報告指，相信該指數已見了今年的頂部，並列出8大原因。
第一，大摩認為銅價已經開始調整，而銅價往往與新興市場指數掛勾；第二，G4央行的資產負債表料將於下月見頂；第三，美國10年通脹率料於2.18%見頂；第四，該行的流動性指標顯示，中國的流動性增長已大幅放慢；第五，美匯指數已止跌；第六，MSCI新興市場指數的2021及2022年盈利調整已陷入停滯；第七，上周資金淨流入亞洲及新興市場股票基金的規模是破紀錄的87億美元；第八，韓國股市跑贏MSCI新興市場指數的趨勢已於1月11日完結。尤其第七及第八點，都是市場見頂的徵兆。
該行維持恒生指數今年底28000點的目標價，國指為11000點，滬深300指數為5680點。
其他報道
恒指尾市挾升見全日高 收市倒升58點 重上10天線 阿里由跌轉升
Shiseido將部分個人護理業務15億美元售予私募基金CVC
路透社：中國一汽或以每股11元收購華晨中國 華晨母公司指消息有誤
《香港01》新年前宣布裁員 涉約40名員工 佔整體員工比例半成