第一，大摩認為銅價已經開始調整，而銅價往往與新興市場指數掛勾；第二，G4央行的資產負債表料將於下月見頂；第三，美國10年通脹率料於2.18%見頂；第四，該行的流動性指標顯示，中國的流動性增長已大幅放慢；第五，美匯指數已止跌；第六，MSCI新興市場指數的2021及2022年盈利調整已陷入停滯；第七，上周資金淨流入亞洲及新興市場股票基金的規模是破紀錄的87億美元；第八，韓國股市跑贏MSCI新興市場指數的趨勢已於1月11日完結。尤其第七及第八點，都是市場見頂的徵兆。

該行維持恒生指數今年底28000點的目標價，國指為11000點，滬深300指數為5680點。

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