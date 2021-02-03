恒指收市升58點或0.2%，報29307點，成交金額2210億元，較上日減少1.98%；國指升42點或0.37%，報11651點。恒生科技指數收報10125點，升1.5%。

藍籌15隻升，33隻下跌，4隻無升跌。舜宇（2382）升5.02%，收報226元，是升幅最大的藍籌，恒隆地產（0101）跌3.39%，收報19.66元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）升4.86%，收報414.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻90點；小米（1810）跌2.53%，收報28.95元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低25點。

阿里巴巴今早隨外圍向下，因市場認為公司專注於投資以實現長期增長，可能將短期盈利「置於次要位置」，從而加大盈利風險。不過臨近收市，彭博報道螞蟻集團與監管機構達成一致，刺激股價止跌回升，最終由半日收市拖低大市53點，轉為收市貢獻大市5點。

北水南下合計淨流入123.58億元，較上日減少28.65%，連續第31日流入，累計流入3913.65億元。南水北上合計淨流入34.23億元人民幣，較上日增加4.33%，連續第4日流入，累計流入126.96億元。

路透社中午報道，中國一汽或以每股11元收購華晨中國（1114），曾刺激股價大升最多25.63%，不過報道最後亦有指華晨母公司指消息有誤，華晨中國升幅收窄，收市升13.5%，報7.22元。

同樣於午後股價大幅波動的有星島（1105），公司公布何柱國賣股予郭曉亭，餘下3.3%持股亦將悉售予第三方，刺激股價曾大升53%，收市升幅收窄至12%，報1.02元。

聯想（0992）聯想第三季多賺53%，刺激股價創52周高，見10.5元，收報10.16元，升4.63%。

花樣年（1777）1月合約銷售額增65.2%，收報1.17元，跌1.68%。

日清食品（1475）控股股東日本日清公布，中國分部前三季經營溢利增32%，日清食品收報6.83元，升0.73%。

中國平安（2318）今日公布業績。收報89.8元，跌1.59%。

諾誠健華（9969）引入高瓴資本，折讓8%配股籌30.4億，曾漲27%，收市升17%，報18.4元。

藥明生物（2269）折讓6.9%配股，籌131億元。收報117.6元，跌2.33%。

美團（3690）創上市新高，見414.4元，收報414.2元，升4.86%；其他科技股破頂的包括，金山軟件（3888）創上市新高，見70.15元，收報67.9元，升4.3%。

快手（1024）周五上市，映客（3700）創52周高，見3.07元，收報2.83元，升8.85%。

東方航空（0670）將向控股股東非公開發行A股籌資不超108億元人民幣。收報3.17元，跌0.93%。

融創中國（1918）發盈喜，料多賺逾35%。收報29.5元，升0.17%。

融創服務（1516）發盈喜，料多賺逾120%。收報23.2元，升7.6%。

「珍奶股」賓仕（1705）口罩品牌捲訴訟，被合作商申索近千萬。收報0.375元，升1.3。

去年虧損擴大，平醫（1833）稱經營續改善，具有賺錢能力。收報111.4元，升6.39%。

比亞迪（1211）114.8億人幣增資旗下三間汽車公司。收報267元，升1.83%。

融信中國（3301）今年1月銷售額123億元 年增66%。收報5.2元，升0.775%。

農曆新年假將至，內需股續破頂，海底撈（6862）創上市新高，見79.1元，收報77.85元，升2.1%；九毛九（9922）創上市新高，見33.9元，收報31.7元，升2.76%；呷哺呷哺（0520）創上市新高，見22.45元，收報21.3元，升2.65%；IGG（0799）創52周高，見13.64元，收報12.8元，升9.22%。

其他破頂股包括，希望教育（1765）創上市新高，見3.15元，收報2.98元，升6.43%；藥明康德（2359）創上市新高，見212元，收報208元，升6.34%；錦欣生殖（1951）創上市新高，見19.7元，收報18.92元，升11.29%；嘉里物流（0636）創上市新高，見18.9元，收報18.76元，升6.23%；信利國際（0732）創52周高，見1.75元，收報1.72元，升24.64%；四環醫藥（0460）創52周高，見2.7元，收報2.35元，升3.07%；暢捷通（1588）創52周高，見27.4元，收報27.3元，升5.2%；高陽科技（0818）創52周高，見1.87元，收報1.84元，升12.2%；冠軍科技集團（0092）創52周高，見0.143元，收報0.13元，升4%。

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