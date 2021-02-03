彭博社：螞蟻集團將「所有業務」重整為一家金融控股公司
文章日期：2021年2月3日 15:59
彭博社引述消息報道，螞蟻集團據悉與監管機構就整改達成一致，將所有業務重整為一家金融控股公司。阿里巴巴（9988）由跌轉升，暫升1.8%，報264.8元。
報道指，整改計劃要求將螞蟻集團的所有業務（包括諸如區塊鏈等科技業務）均納入控股公司。而螞蟻集團向監管機構提出的早期計劃之一，是僅將其金融業務納入金融控股公司。
報道指，整改計劃可能會在下周農曆新年前正式對外發布。螞蟻集團不願置評，人行未能立即回覆尋求置評的傳真。
報道指，整改計劃的推出，標志著螞蟻集團可能漫長的重組進程僅僅邁出了第一步。中國的監管機構預計將針對金融控股公司出台一系列詳細的監管準則及相應的資本要求。
報道引述消息指，螞蟻集團仍在尋求恢復其首次公開募股（IPO）的可能性。但鑒於金融控股公司的監管框架太新，目前尚不清楚有關部門再度批准螞蟻集團上市需要多長時間。
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