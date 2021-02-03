報道指，整改計劃要求將螞蟻集團的所有業務（包括諸如區塊鏈等科技業務）均納入控股公司。而螞蟻集團向監管機構提出的早期計劃之一，是僅將其金融業務納入金融控股公司。

報道指，整改計劃可能會在下周農曆新年前正式對外發布。螞蟻集團不願置評，人行未能立即回覆尋求置評的傳真。

報道指，整改計劃的推出，標志著螞蟻集團可能漫長的重組進程僅僅邁出了第一步。中國的監管機構預計將針對金融控股公司出台一系列詳細的監管準則及相應的資本要求。

報道引述消息指，螞蟻集團仍在尋求恢復其首次公開募股（IPO）的可能性。但鑒於金融控股公司的監管框架太新，目前尚不清楚有關部門再度批准螞蟻集團上市需要多長時間。

其他報道

仲量聯行：過去3年平均每年37宗強拍申請

彭博社：螞蟻集團將「所有業務」重整為一家金融控股公司

Shiseido將部分個人護理業務15億美元售予私募基金CVC

Sony將盈利預測調高逾三成 疫情在家娛樂需求增

滬深三大指數終止二連揚 上證午後轉跌 收挫0.46%

證券業協會憂縮短IPO損孖展收入 反對提高新股盈利門檻

路透社：中國一汽或以每股11元收購華晨中國 華晨母公司指消息有誤

星島復牌曾大升53% 現升幅收窄至17%

數碼通與母企新地合作 推5G Robot及智慧洗手間

《香港01》新年前宣布裁員 涉約40名員工 佔整體員工比例半成

LGT皇家銀行料今年北水續湧港 未見帶來風險

星島：何柱國賣股予郭曉亭 餘下3.3%持股亦將悉售予第三方

日本日清：中國分部前三季經營溢利增32%

【有片：埋身擊】美元、白銀走勢反覆 或下試支持位

花樣年1月合約銷售額增65.2%

聯想第三季多賺53%

渾水CEO估中？對沖基金Mudrick據報在散戶挾淡倉潮下賺近2億美元

去年移民台灣港人數字創新高 內地人則大跌43%