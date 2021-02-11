徐聯安指出，FINI現有建議實際上縮短IPO時間，建議修訂後的股份回補及重新分配機制，公開招股部分公布分配結果時，配售尚未完成，會增加包銷商風險，亦增加認購不足風險，未能平衡不同持份者的利益；再者，縮短新股招股時間亦對券商孖展收入有影響。

徐聯安認為，港股新股表現向來名列前茅，反映現有機制競爭力充足和行之有效，就算有改良空間，亦可以從無紙化、自動化等去加強吸引。

此外，就提高新股盈利測試門檻，證券業協會表示反對，徐聯安解釋，本港上市要求已是全球最高標準，相當苛刻，認為沒有必要調整，認為監管機構如果關注新股市盈率過高，反應該將市值門檻由5億元降低至2018年修訂前的2億元。

諮詢文件提到將中小企轉入創業板上市，徐聯安也直言，是將中小企拒於香港資本市場門外，且目前GEM板表現差強差人意，新股及交投低，失去為中小企集資的功能，認為港交所應先改善GEM，平衡兩板功能，而非現時單方面在主板提高要求。徐聯安亦明言，港交所有社會責任協助本港中小企融資，藍籌如中生製藥 （1177） 、騰訊 （0700）亦是由小做起，因此方針不應只放在大企業之上。

至於有建議政府增加股票交易印花稅，徐聯安也表示反對，認為短期雖可增加政府收入，但亦會增加交易成本，打擊交投量，對市場有直接衝擊。另外，他透露去年共有37家本地券商結業，今年1月亦有1間結業、1間暫停營業，但相信行業最壞情況已過。

記者：陳子凌