新鴻基地產代理租務部總經理周淑雯表示，新地與數碼通攜手於旗下商場引入運用5G技術的智能機械人，首個5G Robot已於MOKO新世紀廣場率先推出，而5G智慧洗手間首個則於葵芳新都會推出。周淑雯表示，今次的合作涉資過百萬元，預計其後陸續於新地不同商場推出，涉資會過千萬元。周淑雯亦預計，5G智慧洗手間亦會在新地手機應用程式上架，完善市民一站式體驗，並指目前新地商場The Point會員人數達100萬名。周淑雯並指，疫情下商場面對的挑戰更為大，預計今年新年檔期市民留港過年，仍需到商場辦年貨。周淑雯續指，商戶過去全年受疫情影響，今年亦會打握年初一，及年初二的銷售，形容商戶今年會年終無休營業。

5G Robot能全天候24小時運作，配備可作360度旋轉的滾輪，能敏捷通過輪椅斜坡及視障人士引路徑，暢通商場內每個角落。憑藉 5G低時延的特性及AI人工智能，配合5G Robot內置的激光雷達及 3D感應器鏡頭，可實時偵測商場地上的障礙物，並即時報告，讓商場職員可即時到現場提供協助，確保顧客的安全，並有助提升商場保安效率。

新地商場亦引進5G智慧洗手間，透過高速的5G網絡及連接多個裝置於商場樓層洗手間內的感應器，即時傳送數據至雲端，並於洗手間走廊的入口端設置顯示屏，為顧客提供即時輪候時間及使用情況，有效分流顧客到使用率較低的洗手間。

記者：陳麗歡

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