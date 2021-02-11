LGT皇家銀行料今年北水續湧港 未見帶來風險
文章日期：2021年2月3日 13:01
近期北水大量流入，港股走勢反覆。LGT皇家銀行（亞洲）首席投資策略師Stefan Hofer認為，互聯互通機制發展成熟，未見大量南向資金湧港帶來風險，指仍屬內地資金對港股市場的健康需求，特別是更多重磅中資新股上市，料北水流入趨勢今年都會持續，並續有更多中概股來港第二上市。
他又估計，去年升得較多的市場或板塊如科技股，今年或出現短線輕微回調，但將有助市場進一步向上，並視為買入機會，料大市持續大跌機會微。皆因股市受財政及貨幣政策支持，暫時企業盈利不錯，而且不同行業受疫情影響不一，有些受重挫同時仍有行業表現強勁。
美股中近期受散戶追捧的GameStop昨收市大跌6成。Stefan Hofer對此並不擔心，指散戶投資增加，與低成本甚至免收費交易平台湧現有關，類似事件可以隨時再發生，但不認為美股已經出現系統性轉變。雖然市場對目前估值及上述事件有擔憂，但疫苗面世將助改善疫情等正面消息，可沖淡以上負面因素。不過他今年對美股及亞洲除日本以外市場持中性評級，料周期性市場如歐洲及日本的潛在增幅會更大。
記者：黃俊騏
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