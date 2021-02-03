公布確認1月28日賣盤的細節，於當日以每股1.5元，出售2.46億股予郭曉亭，股份相當於全部股份約28%，總代價3.69億元。

另外又提到，何柱國持有的餘下3.37%持股，亦將於完成交易前出售（場內及/或場外）予獨立第三方。

而早前有關與獨立潛在買家潛在交易的磋商，雙方未有在期訂立任何協議，要約期亦於同日終止。

但要留意，由於有關交仍需符合一些條件，因此，於本公告日期，何柱國（透過賣方）仍間接持有2.76億股，相當於公司已發行股本約31.37%。

其一中個先決條件是，要取得所有必要批准及同意，包括由美國海外投資委員會（「美國海外投資委員會」）所發出的。如上述條件未能於7月28日下午5時各方以書面所同意之較後時間或日子前達成或獲豁免，協議將為無效並作廢。

郭曉亭於新聞稿表示，非常感謝何柱國的信任與支持。收購星島新聞集團股權純屬個人投資，主要是因為星島新聞集團擁有強大的品牌影響力、高質素的新聞資訊以及多樣化的媒體平台。郭曉亭強調，社會對資訊的需求在不斷提升，未來將引入更多的科技元素，增強在移動端方面的投入，推動星島新聞集團業務更加多元化發展，確保能夠以最快速度為全球華人提供最全面、最深入的資訊。

郭曉亭表示，未來將不斷豐富內容、增強內容採編能力及傳播能力，更好地服務香港社會、香港讀者及全球華人。同時，亦將不斷推動「星島」品牌影響力以及盈利能力的提升，為社會、股東、員工創造更大的價值。

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