內地收水兼PMI遜預期 恒指高開後回半日跌137點 失守10天線
文章日期：2021年2月3日 12:24
內地收水，今早淨回籠800億元人民幣，加上1月財新中國服務業PMI遜預期，恒指高開56點後即向下，最多曾跌281點低見28967點，失守10天線(29231.02點)，並下試20天線(28884.79點)。北水南下合計淨流入75.19億元，南水北上合計淨流出5.55億元人民幣，終止連續3日流入。
恒指半日跌137點或0.47%，報29110點，成交金額1232億元；國指升3點或0.03%，報11612點。恒生科技指數收報10122點，升1.47%。
藍籌14隻升，37隻下跌，1隻無升跌。美團（3690）升3.8%，收報410元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻70點。
阿里巴巴（9988）跌3.85%，收報250元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低53點。阿里業績勝預期，不過，表示將專注於投資以實現長期成長，分析師認為，該公司可能將短期盈利「置於次要位置」，從而加大盈利風險。
聯想（0992）、中國平安（2318）今日公布業績。聯想創52周高，見10.42元，收報10.38元，升6.9%；中國平安收報89.5元，跌1.92%。
諾誠健華（9969）引入高瓴資本，折讓8%配股籌30.4億，曾漲27%，半日升20.6%，報18.96元。
美團（3690）創上市新高，見414.4元，收報410元，升3.8%；其他科技股破頂的包括，金山軟件（3888）創上市新高，見69.95元，收報69.8元，升7.22%。
快手（1024）周五上市，映客（3700）創52周高，見3.07元，收報3.01元，升15.77%。
藥明生物（2269）折讓6.9%配股，籌131億元。收報117.7元，跌2.24%。
東方航空（0670）將向控股股東非公開發行A股籌資不超108億元人民幣。收報3.18元，跌0.63%。
融創中國（1918）發盈喜，料多賺逾35%。收報29.9元，升1.53%。
融創服務（1516）發盈喜，料多賺逾120%。收報22.1元，升2.5%。
「珍奶股」賓仕（1705）口罩品牌捲訴訟，被合作商申索近千萬。收報0.37元，無升跌。
去年虧損擴大，平醫（1833）稱經營續改善，具有賺錢能力。收報107.4元，升2.58%。
比亞迪（1211）114.8億人幣增資旗下三間汽車公司。收報264元，升0.69%。
融信中國（3301）今年1月銷售額123億元 年增66%。收報5.18元，升0.38%。
農曆新年假將至，內股續破頂，海底撈（6862）創上市新高，見78元，收報77.35元，升1.44%；九毛九（9922）創上市新高，見33.7元，收報33.35元，升8.1%；呷哺呷哺（0520）創上市新高，見22.45元，收報22.1元，升6.51%；IGG（0799）創52周高，見13.64元，收報13.16元，升12.29%。
其他破頂股包括，希望教育（1765）創上市新高，見3.15元，收報3.08元，升10%；藥明康德（2359）創上市新高，見212元，收報211.2元，升7.98%；錦欣生殖（1951）創上市新高，見19.5元，收報19.44元，升14.35%；嘉里物流（0636）創上市新高，見18.82元，收報18.68元，升5.78%；信利國際（0732）創52周高，見1.62元，收報1.6元，升15.94%；四環醫藥（0460）創52周高，見2.67元，收報2.63元，升15.35%；暢捷通（1588）創52周高，見27.4元，收報26.8元，升3.28%；高陽科技（0818）創52周高，見1.85元，收報1.78元，升8.54%。
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