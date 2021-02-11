內地收水，今早淨回籠800億元人民幣，加上1月財新中國服務業PMI遜預期，恒指高開56點後即向下，最多曾跌281點低見28967點，失守10天線(29231.02點)，並下試20天線(28884.79點)。北水南下合計淨流入75.19億元，南水北上合計淨流出5.55億元人民幣，終止連續3日流入。