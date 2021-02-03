期內，收入增長22.78%至172.45億元。毛利率升0.1個百分點至16.2%。

集團第三季軟件和服務業務的利潤率最高，其已開發票收入和遞延收入分別同比增長36%和30%，佔集團收入的約8.1%。在這三個關鍵業務領域中，包括設備即服務（DaaS）在內的運維服務增長73%，這得益於在全球各地簽訂合同數量的增加。智能解決方案部門的所有垂直領域均增長49%。附加服務繼續穩定增長，在回顧期内增長26%。

第三季美國，歐洲-中東-非洲和中國的收入同比增長 25%至30%。即使在受商用產品銷售放緩影響的亞太地區，不包括中國，該地區的收入仍同比增長4%。

在中國，由於個人電腦和智能設備業務和數據中心業務集團的企業 IT基礎設施業務的強勁需求和市場份額的增長，集團的收入同比增長30%。歐洲地區的智能手機銷量同比增長82%，為移動業務集團業務相對於去年同期的兩位數收入增長做出貢獻。

集團首三季純利按年增長47.35%至9.18億元。基本每股盈利7.7仙。期內，收入增長12.4%至451.12億元。毛利率跌0.5個百分點至15.7%。

聯想半日收報10.38港元，升6.9%。

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