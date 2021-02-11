港元拆息全線向下 1個月HIBOR終止7連升
文章日期：2021年2月3日 11:24
港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR終止7連升，跌0.36點子至0.15607%。
港元現報7.7526元貶值6點子，曾貶值最多8點子，報7.7528元，亦曾升值最多3點子，報7.7517元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.36點子至0.10268%；1星期HIBOR跌0.89點子至0.13929%；2星期HIBOR跌1.36點子至0.14411%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.16點子至0.23768%；6個月期HIBOR跌0.07點子至0.46911%；12個月期HIBOR跌0.07點子至0.62232%。
美元指數現報90.745升值0.098點或0.11%。
美元1個月期LIBOR報0.113%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0431%，終止連續7日擴闊，利差是2021年1月29日後最低，當日差距為0.0374%。
對上一次終止連續7日擴闊，是2021年1月22日，當日利差報-0.0158%。
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