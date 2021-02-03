李嘉誠「心有醫護」 向醫管局人員發心意卡
文章日期：2021年2月3日 10:47
李嘉誠向全體9萬7千人員發送心意卡，《感恩﹒感激》醫護，更向香港醫護送上春天的禮物。
李嘉誠於心意卡上寫上「謝謝您們一直守護香港人的健康，我與全港市民一樣，內心都為您們鼓掌﹗一點心意，與您共勉。」的感謝語句。
同時表示，趁立春之日，向港醫護送上春天的禮物，醫管局全體9萬7千人員，手持心意卡，由2月8日至5月31日，即可在全港百佳店鋪換取及使用$200現金券。
而Facebook 專頁亦分別寫上「➕✖️心上人」、「#心有醫護」、「#心有香港」、「#感恩感激」、「#平安迎牛」。
心意卡會送到各醫院再分發給醫護。其Facebook小編亦多謝參與的幕後團隊，運送心意卡到各醫院，又表示「同押送現金一樣刺激，多謝上下一心撐醫護﹗」
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