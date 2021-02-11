服務業供求兩側繼續保持擴張，但速度放緩。 2021年1月服務業經營活動指數、新訂單指數、新出口指數連續第二個月同步下跌，並分別為近九個月、五個月、三個月新低。

服務業原材料價格的上漲以及勞動力和運輸成本的增加，助推投入價格繼續高企並大幅上揚，今年1月服務業投入價格指數錄得2012年5月以來次高。

服務業企業家對經濟復蘇總體持樂觀態度，但疫情未明，壓抑了整體樂觀度，1月份服務業經營預期指數降至近四個月最低點。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，今年1月製造業和服務業總體仍處復蘇期，但供給、需求復蘇動能減弱，海外需求成為拖累，就業市場承壓，製造業就業形勢尤為嚴峻。此外，近幾個月通脹壓力不斷顯現，綜合投入價格指數錄得2017年11月以來最高值。新的一年中，關注重點是疫情持續蔓延的背景下國內疫情防控效果，以及海外需求不確定性持續增加的情況下國內經濟內生動能的培育。

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