其中一名投資者高瓴資本將持股12.77%，另一名投資者Vivo Opportunity Fund將會持股8.2%。

該公司集資30.42億元，淨額籌30.41億元，集資擬用於在國內和國際地區擴大和加速正在進行和計劃進行的臨床試驗；留聘國內外人才，以增強本集團在發現、臨床、業務開發和商業化領域的能力；擴大商業團隊，以確保奧布替尼及其後續產品的成功上市；擴大和加速內部發現階段項目，包括我們在研產品中的多個IND準備階段候選藥物；為潛在的外部協作和授權引進機會儲備資金；用作營運資金和其他一般公司用途。

諾誠健華連升5日累計升6.27元，今早曾升最多27.23%，是創上市以來最大升幅，高見20元，創上市新高，現急升21.5%，報19.1元。

其他報道

恒指高開56點 阿里跌3.9% 藥明生物跌2.9% 星島停牌

內地股市個別發展 僅滬指低開 人行淨回籠800億人幣

融創服務：發盈喜 料多賺逾120% 在管面積大增

融創中國：發盈喜 料多賺逾35% 淨負債率低於100%

港股ADR跌10點 阿里盈利風險增ADR跌5% 聯想平保業績

藥明生物：折讓6.9%配股 籌131億元