恒指高開56點 阿里跌3.9% 藥明生物跌2.9%
文章日期：2021年2月3日 09:27
恒指今早高開56點或0.2%，報29305點，成交金額66億元；國指今早高開38點或0.34%，報11647點。恒生科技指數開市報10056點，升0.8%。
藍籌15隻升，23隻下跌，14隻無升跌。美團（3690）升3.8%，報410元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻70點。
阿里巴巴（9988）跌3.92%，報249.8元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低54點。文件顯示，阿里巴巴（9988）擬發債集資50億美元。阿里上季Non-GAAP淨利潤增27%至592億人幣，同時表示將專注於投資以實現長期成長，分析師認為，該公司可能將短期盈利「置於次要位置」，從而加大盈利風險。
聯想（0992）、中國平安（2318）今日公布業績。聯想開市報9.74元，升0.31%；中國平安開市報91.95元，升0.77%。
藥明生物（2269）折讓6.9%配股，籌131億元。開市報116.8元，跌2.99%。
東方航空（0670）將向控股股東非公開發行A股籌資不超108億元人民幣。開市報3.23元，升0.94%。
融創中國（1918）發盈喜，料多賺逾35%。開市報30.75元，升4.41%。
融創服務（1516）發盈喜，料多賺逾120%。開市報22.35元，升3.7%。
「珍奶股」賓仕（1705）口罩品牌捲訴訟，被合作商申索近千萬。開市報0.37元，無升跌。
去年虧損擴大，平醫（1833）稱經營續改善，具有賺錢能力。開市報110元，升5.06%。
比亞迪（1211）114.8億人幣增資旗下三間汽車公司。開市報270元，升2.97%。
星島（1105）賣盤，何柱國售星島控股權予佳兆業太子女郭曉亭。星島續停牌。
融信中國（3301）今年1月銷售額123億元 年增66%。開市報5.27元，升2.13%。
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