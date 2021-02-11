港股ADR跌10點 阿里盈利風險增ADR跌5% 聯想平保業績
文章日期：2021年2月3日 08:53
美股續漲，港股ADR跌10點或0.03%，報29238點。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.21%，折合報733.3元；阿里巴巴（9988）跌5.15%，折合報246.6元；小米（1810）升0.8%，折合報29.94元；美團（3690）升0.3%，折合報396.18元；匯控（0005）升0.67%，折合報41.22元；建行（0939）跌0.07%，折合報5.88元。
道期現升0.2%，標期升0.33%，納期升0.34%。日股現升0.53%，韓股現升0.94%，澳股現升1.23%。
今日焦點股份可留意：
藥明生物（2269）折讓6.9%配股，籌131億元。
文件顯示，阿里巴巴（9988）擬發債集資50億美元。阿里上季Non-GAAP淨利潤增27%至592億人幣，同時表示將專注於投資以實現長期成長，分析師認為，該公司可能將短期盈利「置於次要位置」，從而加大盈利風險。
東方航空（0670）將向控股股東非公開發行A股籌資不超108億元人民幣。
融創中國（1918）發盈喜，料多賺逾35%。
融創服務（1516）發盈喜，料多賺逾120%。
「珍奶股」賓仕（1705）口罩品牌捲訴訟，被合作商申索近千萬。
去年虧損擴大，平醫（1833）稱經營續改善，具有賺錢能力。
比亞迪（1211）114.8億人幣增資旗下三間汽車公司。
星島（1105）賣盤，何柱國售星島控股權予佳兆業太子女郭曉亭。
融信中國（3301）今年1月銷售額123億元 年增66%。
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文件顯示：阿里擬發債集資50億美元 消息：低利率環境有利於發債