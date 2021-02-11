美股續漲，不過早前受散戶追捧的GameStop、AMC及白銀全線大跌，GameStop收市下跌60%，創歷史最大跌幅，COMEX期銀下跌10.3%，報26.4020美元。美國參議院啟動一項特別程序，以期撇開共和黨人通過1.9萬億美元的刺激計劃，參議院多數黨領袖舒默稱，拜登和耶倫認為共和黨的紓困方案規模太小。道指高開64點，高位曾升628點，低位曾升64點。