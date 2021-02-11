美股續漲 道指升475點 GameStop跌60% 期銀跌10%
文章日期：2021年2月3日 08:08
美股續漲，不過早前受散戶追捧的GameStop、AMC及白銀全線大跌，GameStop收市下跌60%，創歷史最大跌幅，COMEX期銀下跌10.3%，報26.4020美元。美國參議院啟動一項特別程序，以期撇開共和黨人通過1.9萬億美元的刺激計劃，參議院多數黨領袖舒默稱，拜登和耶倫認為共和黨的紓困方案規模太小。道指高開64點，高位曾升628點，低位曾升64點。
其他消息方面亞馬遜第四季度收入增長44%，且第一季度收入展望超過分析師預估。貝索斯（Jeff Bezos）將在第三季度辭任行政總裁，出任執行董事長。谷歌母公司Alphabet第四季度不含流量獲取成本的收入高過市場預期。
道瓊斯工業平均指數收漲475點，升幅1.58%，報30687點。標普500指數收漲52點，升幅1.39%，報3826點。納斯達克綜合指數收漲209點，或1.57%，報13612點。
高盛升4.46%，報286.97美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻80點，而強生跌0.9%，報161.25元，拖低道指9點。
科技股方面，蘋果收市報134.99元，升0.63%，谷歌母公司Alphabet收市報1919.12元，升1.37%，亞馬遜收市報3380元，升1.11%，Facebook收市報267.08元，升1.93%。
歐洲STOXX 600指數收漲1.29%，報405點。德國DAX指數收漲1.57%，報13835點；法國CAC 40指數漲1.86%，報5563點；英國富時100指數收漲0.78%，報6516點。