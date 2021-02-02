「珍奶股」賓仕口罩品牌捲訴訟 被合作商申索近千萬
文章日期：2021年2月2日 22:46
天仁茗茶香港特許經銷商賓仕國際（1705）公布，旗下間接全資附屬公司智耀企業今日接獲代表LHM Medical Technology（立興醫療科技）的律師的一份傳訊令狀，指智耀違反雙方在去年8月13日就生產及供應口罩訂立的私人標籤協議，申索975萬元損害賠償、利息及費用。
集團相信，該傳訊令狀與智耀於今年1月29日，向立興發出的傳訊令狀有關，該令狀中，智耀指立興交付的貨物未能符合協議中協定的質量及/或標準，向立興提出申索，包括立興悔約性違約，令協議被合法終止；協議因失實陳述而被合法撤銷以及提出損害賠償、利息及費用。
集團指出，相信訴訟的法律程序仍處於初期階段，董事會正考慮對公司的潛在影響。
賓仕國際去年與醫療設備生產商合作，成立「NEULIFE」品牌，集團主要負責香港零售分銷市場，NEULIFE的facebook專頁自1月8日起再無更新，亦無法登入官網。
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