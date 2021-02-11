報告指出，9宗大型私有化交易中，有5宗由阿里（9988）或騰訊（0700）主導或參與。其中騰訊表現活躍，涉及私有化樂遊科技以及美股掛牌的搜狗。美股方面，全年有43家中概股宣布私有化，創過去5年以來新高。

華興認為，海外資本環境日趨緊張，成為去年TMT行業中概股私有化浪潮的導火線，而內地資本市場改革後，A股環境更為吸引。該行認為，估值低亦是私有化趨勢重要原因，據其統計，去年涉及併購交易的內地企業平均市盈率約為54.3倍，但涉及併購交易的中概股的平均市盈率僅有32.7倍，顯示中概股被顯著低估。此外，產業整合的趨勢亦令投資人趨向將TMT企業私有化。

內地巨企全年投資未有停歇，報告顯示，去年騰訊共計進行175宗TMT行業投資併購，阿里則有60宗，百度進行43宗，字節跳動（ByteDance）有34宗，京東則有27宗。具體而言，騰訊進行交易涉及的公司包括明略科技、afterpay、水滴互助、丁香園等。報告指出，百度一向關注醫療健康板塊投資，而去年騰訊加入戰局，全年進行了16宗健康行業內交易。阿里則注重電商及零售，全年進行9宗行業內交易。

報告亦提及，去年內地在線教育行業融資出現「井噴」，年內總融資額超過2016年至2019年四年的總和，其中K12（from kindergarten to 12th grade）教育發展尤為迅猛，猿輔導、作業幫兩家內地企業均獲投資者追捧，前者年內共計融資32億美元，後者年內共計融資23.5億美元。

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