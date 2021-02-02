去年虧損擴大 平醫：經營續改善 具有賺錢能力
文章日期：2021年2月2日 19:14
平安好醫生（1833）去年虧損擴大27%，至9.48億元（人民幣，下同），相對中期業績時虧損有所收窄，首席財務官葉瀾強調該行具有盈利能力，該行經營性虧損持續收窄，經營虧損率由2019年的13.5%，降至去年的7.5%，毛利率穩中有升，同時有效控制銷售成本。她指去年在政策利好的推動下，互聯網醫療快速增長，因此加大戰略投入，有助增升未來盈利空間，加大投資會一定程度上推遲盈利時間，不過盈利計劃與整體業務計劃發展進度相符。
科企近年投入互聯網醫療市場有所增加，主席方蔚豪表示，平醫歷來累積的數據和人工智能運算方法，幫助醫生減少基礎工作，提升效率。人工智能輔助醫生問診，並非其他機構可在短時間內可以完成。他又指母公司中國平安（2318）可為該行提供服務渠道，接觸更多客戶和企業，亦可為母行保險客戶提供健康管理和保健服務。
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