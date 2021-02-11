另一公告指出，公司將於四川省宜賓市臨港經濟技術開發區內，投資建設動力電池宜賓制造基地五、六期項目，項目總投資不超過120億元。項目分兩期建設，料每期建設時間均不超過26個月，項目總佔地面積約1000畝，分兩期建設，其中項目五期、六期分別料占地約500畝。

此外，旗下控股子公司時代一汽動力電池，擬於福建省寧德市投資建設動力電池生產線擴建項目，總投資不超過50億元。項目分兩期建設，項目一期料建設時間不超過12個月，二期計劃在一期建設後一年內啟動。項目總佔地面積料約750畝，其中一期佔約450畝，二期佔地約300畝。公司指出，相信項目有利於加強公司與重要客戶的深度合作，充分利用雙方現有資源和自身優勢，進一步擴大公司市場份額。

記者：馬迪帆

其他報道

【專欄】GME一役的啟示

比亞迪114.8億人幣增資旗下三間汽車公星島賣盤 何柱國：關你乜事

星島賣盤 何柱國：關你乜事

抖音起訴騰訊壟斷 要求停止封禁並索賠9000萬元人幣

泰格醫藥投資阿斯利康醫療基金已完成備案手續

「推特股神」馬斯克稱將離開Twitter一段時間

何柱國售星島控股權予佳兆業太子女郭曉亭

Panasonic調高盈利預測 受惠Tesla電池需求增加

融信中國今年1月銷售額123億元 年增66%

平醫去年淨虧擴30%至9.48億元人民幣

港去年12月零售跌13.2% 全年跌24.3%錄有紀錄以來最大跌幅

GameStop挾淡倉事件據報將被Netflix及MGM改拍成電影

恒指升幅收窄至355點 10天線得而復失 兩日累升964點

調查：8成港人欲移民 收入越高意欲越強

內地投資者段永平稱沽空GME 「Naked Short」百張期權