寧德時代擬建三電池生產基地 共涉290億元人幣
文章日期：2021年2月2日 18:40
寧德時代收市後深交所連發三項公告，公布三項投資計劃，總涉及金額不超過290億元人民幣（下同）。公司指出，擬於廣東省肇慶市投資建設動力及儲能電池生產基地，項目總投資不超過120億元。公司指出，建設期料不超過24個月，項目總佔地面積約為1000畝，具體以實際情況為準。
另一公告指出，公司將於四川省宜賓市臨港經濟技術開發區內，投資建設動力電池宜賓制造基地五、六期項目，項目總投資不超過120億元。項目分兩期建設，料每期建設時間均不超過26個月，項目總佔地面積約1000畝，分兩期建設，其中項目五期、六期分別料占地約500畝。
此外，旗下控股子公司時代一汽動力電池，擬於福建省寧德市投資建設動力電池生產線擴建項目，總投資不超過50億元。項目分兩期建設，項目一期料建設時間不超過12個月，二期計劃在一期建設後一年內啟動。項目總佔地面積料約750畝，其中一期佔約450畝，二期佔地約300畝。公司指出，相信項目有利於加強公司與重要客戶的深度合作，充分利用雙方現有資源和自身優勢，進一步擴大公司市場份額。
記者：馬迪帆
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