比亞迪表示，對汽車工業、比亞迪汽車及比亞迪供應鏈增資，是根據集團正常生產經營的需要，有利於子公司更好地發展其業務，進一步提升其產品研發能力及運營能力；有利於提高公司核心競爭力，符合公司的長遠規劃及發展戰略。

比亞迪收報262.2港元， 全日升7.02%，成交額達74.57億港元。

記者：陳麗歡

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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