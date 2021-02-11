比亞迪114.8億人幣增資旗下三間汽車公司
文章日期：2021年2月2日 18:05
比亞迪（1211）今日公布向旗下全資持有的三間子公司進行增資，均以現金方式成增資。比亞迪分別對比亞迪汽車工業增資8.5億美元或約54.3億元人民幣(下同)， 以及對比亞迪汽車增資30.3億元，再對深圳市比亞迪供應鏈管理公司增資30億元。是次的增資合共斥資約114.8億元。
比亞迪表示，對汽車工業、比亞迪汽車及比亞迪供應鏈增資，是根據集團正常生產經營的需要，有利於子公司更好地發展其業務，進一步提升其產品研發能力及運營能力；有利於提高公司核心競爭力，符合公司的長遠規劃及發展戰略。
比亞迪收報262.2港元， 全日升7.02%，成交額達74.57億港元。
記者：陳麗歡
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