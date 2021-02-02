星島賣盤 何柱國：關你乜事
文章日期：2021年2月2日 18:02
最新股權披露顯示，星島（1105）主席兼大股東何柱國，已於1月28日訂立股份出售協議，以逾3.69億元出售手上星28%股權予佳兆業（1638）主席郭英成的女兒郭曉亭。本報曾經致電何柱國，他不耐煩地說：「關你乜事」，之後便掛線。
何柱國於2000年擔任星島集團主席職務，當年更將原屬星島集團（即已除牌的銘源醫療（前上市編號0233））的媒體業務，注入柏寶集團，改組成星島至今。星島在他任內進軍免費報紙市場，成立《頭條日報》。
星島在1月29日上周五停牌，停牌前收報0.91元。他出讓星島股權的每股作價1.5元，則較停牌前收市價0.91元，溢價64.84%。
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日期：2月2日(星期二)
時間：下午6:30至8:00 (HKT)
售價：HK$100
立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm
截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
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