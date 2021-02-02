有關合伙企業認繳出資總額預計為25億元人民幣(下同)，泰格股權作為該合夥企業的有限合伙人(LP)認繳出資額5000萬元。

泰格醫藥全日收報190.4元，升6.73%。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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