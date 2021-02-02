泰格醫藥投資阿斯利康醫療基金已完成備案手續
文章日期：2021年2月2日 17:46
泰格醫藥（3347）旗下投資平台泰格股權投資合伙企業去年擬以自有資金投資阿斯利康中金醫療基金(AstraZeneca-CICC)。公司宣布，已收到基金管理人中金資本通知，合伙企業已根據《證券投資基金法》和《私募投資基金監督管理暫行辦法》等法律法規的要求，在中國證券投資基金業協會完成基金的備案手續，並取得《私募投資基金備案證明》。
有關合伙企業認繳出資總額預計為25億元人民幣(下同)，泰格股權作為該合夥企業的有限合伙人(LP)認繳出資額5000萬元。
泰格醫藥全日收報190.4元，升6.73%。
「2021打工仔強積金投資策略」視像研討會
金融市場近日出現大幅波動，你的強積金投資是否需要重新部署？龐寶林與兩位MPF專家教你部署強積金組合，為你分析2021投資前景，讓你快人一步儲夠退休財富！
日期：2月2日(星期二)
時間：下午6:30至8:00 (HKT)
售價：HK$100
立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm
截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
其他報道
港去年12月零售跌13.2% 全年跌24.3%錄有紀錄以來最大跌幅
GameStop挾淡倉事件據報將被Netflix及MGM改拍成電影