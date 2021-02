用戶ssauronn公開信寫得貼地而動容,先寫2008年金融海嘯時他一家人如何度過經濟難關,如何扶助受挫的親友,同舟共濟,然後將矛頭指向涉事的Melvin Capital與CNBC。信中指控Melvin Capital無貨沽空與操控市場,與08年時同出一轍;又斥責CNBC助紂為虐,摧毀弱小,並列出與CNBC合作的大企業名單,恍如香港市民抵制TVB(0511)的廣告客戶一樣。姑勿論信件是否有心人為之,其內容大體反映了現存的社會矛盾。

曾有學者分析特朗普與脫歐現象,是因為現行制度對精英有利,壟斷利益,讓身處基層的人民難以均沾,積怨遏抑已久便在近年逐步爆發出來,並對傳統穩定社會結構的力量投下不信任票,包括專家與主流媒體。要根治問題,便須考慮如何將目前利益令大眾受惠,至少達到一個大家服氣的比例。

正如公開信尾段提及「難得有份分配財富、劫富濟貧的感覺極妙(to be part of a rare instance of a wealth distribution from the rich to the poor is just incredible)」,已點明今次行動是出於富不均與報應不公。

有關報應不公,亦是信中翻2008年舊帳的原因,肇事的是金融機構,結果平民卻受害至深。2008年金融海嘯以雷曼倒閉為標識,而當時雷曼總裁Dick Fuld於國會委員會中開腔,指雷曼倒閉是源於大量無貨沽空。2011年佔領華爾街行動的主題也是對抗財富不均,斥政策過份傾斜於金融服務,使1%的人利益壓過99%的大眾。

傳播工具一有大突破,便足以動搖整個社會結構,權力重新洗牌。活字印刷術傳播宗教改革的思想,打破了羅馬天主教獨大,促使新教興起與文藝復興,將權力從教宗手上分到民間。既然潮流無可避免,如何使之過渡得順暢,才是當前政府要考慮的重點。

賈文清