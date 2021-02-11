用戶ssauronn公開信寫得貼地而動容，先寫2008年金融海嘯時他一家人如何度過經濟難關，如何扶助受挫的親友，同舟共濟，然後將矛頭指向涉事的Melvin Capital與CNBC。信中指控Melvin Capital無貨沽空與操控市場，與08年時同出一轍；又斥責CNBC助紂為虐，摧毀弱小，並列出與CNBC合作的大企業名單，恍如香港市民抵制TVB（0511）的廣告客戶一樣。姑勿論信件是否有心人為之，其內容大體反映了現存的社會矛盾。

曾有學者分析特朗普與脫歐現象，是因為現行制度對精英有利，壟斷利益，讓身處基層的人民難以均沾，積怨遏抑已久便在近年逐步爆發出來，並對傳統穩定社會結構的力量投下不信任票，包括專家與主流媒體。要根治問題，便須考慮如何將目前利益令大眾受惠，至少達到一個大家服氣的比例。

正如公開信尾段提及「難得有份分配財富、劫富濟貧的感覺極妙（to be part of a rare instance of a wealth distribution from the rich to the poor is just incredible）」，已點明今次行動是出於富不均與報應不公。

有關報應不公，亦是信中翻2008年舊帳的原因，肇事的是金融機構，結果平民卻受害至深。2008年金融海嘯以雷曼倒閉為標識，而當時雷曼總裁Dick Fuld於國會委員會中開腔，指雷曼倒閉是源於大量無貨沽空。2011年佔領華爾街行動的主題也是對抗財富不均，斥政策過份傾斜於金融服務，使1%的人利益壓過99%的大眾。

傳播工具一有大突破，便足以動搖整個社會結構，權力重新洗牌。活字印刷術傳播宗教改革的思想，打破了羅馬天主教獨大，促使新教興起與文藝復興，將權力從教宗手上分到民間。既然潮流無可避免，如何使之過渡得順暢，才是當前政府要考慮的重點。

賈文清