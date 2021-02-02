Panasonic調高盈利預測 受惠Tesla電池需求增加
文章日期：2021年2月2日 17:12
日本電器生產商松下(Panasonic)表示，將公司今年全年盈利預測提升逾50%，主要受惠於特拉斯(Tesla)汽車電池，以及在新冠肺炎疫情下，客戶對家用電器及5G設備的需求增加。
上述業務表現強勁彌補因疫情而影響的業務，包括飛機內的娛樂系統及顯示屏幕等。
公司預計，截至3月底止財年盈利為2300億日圓(約170.33億港元)，雖然仍低於去年盈利水平22%，惟高於公司早前預測的1500億日圓及市場預測的1750億日圓。
Panasonic去年10月宣布將開發由Tesla設計的新型電池，這將於2030年把電池成本減低一半，並將電池產量提高。
「2021打工仔強積金投資策略」視像研討會
金融市場近日出現大幅波動，你的強積金投資是否需要重新部署？龐寶林與兩位MPF專家教你部署強積金組合，為你分析2021投資前景，讓你快人一步儲夠退休財富！
日期：2月2日(星期二)
時間：下午6:30至8:00 (HKT)
售價：HK$100
立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm
截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
其他報道
港去年12月零售跌13.2% 全年跌24.3%錄有紀錄以來最大跌幅
GameStop挾淡倉事件據報將被Netflix及MGM改拍成電影