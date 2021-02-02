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何柱國售星島控股權予佳兆業太子女郭曉亭

文章日期：2021年2月2日 17:13

根據聯交所《證券披露權益》網頁顯示，星島（1105）主席兼大股東何柱國，已於1月28日訂立股份出售協議，申報在場外，以每股現金價1.5元，沽售手上逾2.46億股，共28%股權，套現逾3.69億元。完成交易後，他在星島媒體尚保留3.37%權益。同日郭曉亭落實購入有關股份，成為該集團最大股東。翻查資料顯示，郭曉亭為佳兆業（1638）主席郭英成的女兒。