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融信中國今年1月銷售額123億元 年增66%

文章日期：2021年2月2日 16:59

內房融信中國（3301）公布，今年1月總合約銷售額約123億元（人民幣，下同），按年增66%；合約建築面積約為63.5萬平方米，年增86.2%；平均合約售價為每平方米約1.9萬元，較去年同期減少13.6%。