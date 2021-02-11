融信中國今年1月銷售額123億元 年增66%
文章日期：2021年2月2日 16:59
內房融信中國（3301）公布，今年1月總合約銷售額約123億元（人民幣，下同），按年增66%；合約建築面積約為63.5萬平方米，年增86.2%；平均合約售價為每平方米約1.9萬元，較去年同期減少13.6%。
「2021打工仔強積金投資策略」視像研討會
金融市場近日出現大幅波動，你的強積金投資是否需要重新部署？龐寶林與兩位MPF專家教你部署強積金組合，為你分析2021投資前景，讓你快人一步儲夠退休財富！
日期：2月2日(星期二)
時間：下午6:30至8:00 (HKT)
售價：HK$100
立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm
截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
其他報道
港去年12月零售跌13.2% 全年跌24.3%錄有紀錄以來最大跌幅
GameStop挾淡倉事件據報將被Netflix及MGM改拍成電影
內地投資者段永平稱沽空GME 「Naked Short」百張期權
馬斯克登Clubhouse 質問Robinhood CEO何以禁散戶買GME等股票