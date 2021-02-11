單計去年12月，按零售商主要類別計，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值按年下跌40.8%；藥物及化妝品跌40.9%；百貨公司貨品跌18.3%；食品、酒類飲品及煙草跌14.3%；燃料跌9.9%；服裝跌27.8%；鞋類、有關製品及其他衣物配件跌36.7%；中藥跌15.1%；眼鏡店亦跌31.3%。

民生類別繼續錄得升幅，其中超級市場貨品銷貨價值上升11.7%；電器及其他未分類耐用消費品升21.7；其他未分類消費品升5.8%；汽車及汽車零件升10.5%；傢具及固定裝置升6.3%。

總結全年，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值下跌54.0%；服裝下跌41.3%；藥物及化妝品下跌50.0%；鞋類、有關製品及其他衣物配件下跌39.7%；食品、酒類飲品及煙草下跌12.7%；百貨公司貨品下跌22.5%；電器及其他未分類耐用消費品下跌12.9%；其他未分類消費品下跌10.0%。

另外，超級市場貨品全年銷貨價值按年上升9.7%。其次為傢具及固定裝置，按年上升0.4%。

政府發言人指出，受本地第四波疫情及社交距離措施影響，12月零售銷售跌幅擴大，全年總銷貨量下跌25.5%，是有紀錄以來最大年度跌幅，反映疫情對消費相關活動的嚴重衝擊。展望未來，訪港旅遊業冰封及本地疫情持續，零售業經營環境在短期內仍然充滿挑戰。為促進零售業務以至整體經濟復蘇，整個社會不遺餘力抗疫，令疫情盡早受控是至關重要。

「2021打工仔強積金投資策略」視像研討會

金融市場近日出現大幅波動，你的強積金投資是否需要重新部署？龐寶林與兩位MPF專家教你部署強積金組合，為你分析2021投資前景，讓你快人一步儲夠退休財富！

日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

其他報道

GameStop挾淡倉事件據報將被Netflix及MGM改拍成電影

恒指升幅收窄至355點 10天線得而復失 兩日累升964點

調查：8成港人欲移民 收入越高意欲越強

內地投資者段永平稱沽空GME 「Naked Short」百張期權

馬斯克登Clubhouse 質問Robinhood CEO何以禁散戶買GME等股票

卓悅推自家網上年宵 商家免上架費

迅銷：年底將制定長期減排目標

匯豐推小企業僱員福利保險

滬指兩連升 漲0.81%

石藥建議內地科創板上市 股價曾升13%

郭明錤：Apple Car料定位為非常高端車型

百度加速造車 百度：各方面進展順利

渾水CEO懷疑GME非「散戶起義」 可能是對沖基金同行「互相殘殺」