新世界及K11奪MIPIM四項大獎
文章日期：2021年2月2日 16:23
新世界（0017）及K11旗下項目K11 MUSEA、K11 ATELIER King’s Road和Victoria Dockside，於有「亞太區房地產奧斯卡」之稱的房地產獎項「MIPIM Asia Awards 2020」中奪得四項大獎。
其中，K11 MUSEA獲「最佳零售發展項目金獎」；K11 ATELIER King’s Road分別獲得「最佳綠色項目金獎」及「最佳辦公室項目銀獎」；而Victoria Dockside則獲得「最佳綜合型發展項目銀獎」。
K11集團創辦人鄭志剛表示，很高興看到集團旗下的標誌性項目獲得國際獎項認可。
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日期：2月2日(星期二)
時間：下午6:30至8:00 (HKT)
售價：HK$100
立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm
截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
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