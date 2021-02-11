恒指今早借內地放水、美股向上而裂口高開485點，早市曾升最多618點，但臨近全日尾市升幅收窄至306點，低見29198點，收市接近全日低位，10天線(29316.19點)得而復失，但仍高於20天線(28813.87點)。同時，成交金額回升，見上月29日後最多。