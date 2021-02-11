恒指升幅收窄至355點 10天線得而復失 兩日累升964點
文章日期：2021年2月2日 16:26
恒指今早借內地放水、美股向上而裂口高開485點，早市曾升最多618點，但臨近全日尾市升幅收窄至306點，低見29198點，收市接近全日低位，10天線(29316.19點)得而復失，但仍高於20天線(28813.87點)。同時，成交金額回升，見上月29日後最多。
恒指收市升355點或1.23%，報29248點，連升2日，累計升964.99點。
大市成交金額2255億元，較上日增加12.07%，是2021年1月29日2401.84億元成交後最多；國指升154點或1.35%，報11609點。恒生科技指數收報9976點，升2.16%。
藍籌29隻升，22隻下跌，1隻無升跌。計劃到內地科創板上市的石藥（1093）升9.16%，收報8.82元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌2.28%，收報120元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低10點。
馬化騰獲內地官媒讚譽，騰訊（0700）升1.76%，收報724.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻54點。
北水南下合計淨流入173.19億元，較上日增加5.38%，連續第30日流入，累計流入3790.08億元。淨流入金額是1月27日235.29億元後最多。南水北上合計淨流入32.81億元人民幣，較上日減少5.16%，連續第3日流入，累計流入92.73億元。
雖然馬雲未被提及，但業績公布前，阿里巴巴（9988）收報260元，升3.5%。同樣於今日公布業績的平安好醫生（1833）收報104.7元，升7.55%。
科技股向上，多隻創新高。美團（3690）創上市新高，見410.6元，收報395元，升1.02%；心動公司（2400）創上市新高，見91.65元，收報82.4元，跌2.08%；金山軟件（3888）創上市新高，見68.4元，收報65.1元，升1.88%；閱文（0772）創52周高，見84.8元，收報81.9元，升0.31%；映客（3700）創52周高，見2.69元，收報2.6元，升23.22%；聯想（0992）創52周高，見10.16元，收報9.71元，升0.31%。
農曆新年將至，內地消費股向上，部份更破頂，當中包括。海底撈（6862）創上市新高，見77.1元，收報76.25元，升10.35%；九毛九（9922）創上市新高，見32.85元，收報30.85元，升1.98%；呷哺呷哺（0520）創上市新高，見20.8元，收報20.75元，升11.2%；申洲國際（2313）創上市新高，見169.4元，收報164.1元，升1.3%。
受惠首批疫苗將於周五抵達，濠賭股向上。新濠國際發展（0200）收報13.9元，升2.66%；美高梅中國（2282）收報11.9元，升3.12%；澳博控股（0880）收報8.61元，升5%；永利澳門（1128）收報12.48元，升2.97%；銀河娛樂（0027）收報61.7元，升4.14%；金沙中國（1928）收報31.8元，升3.08%。
恒大（3333）再推75折買樓，收報15.48元，升1.84%。
CME因應市場瘋狂上調合約保證金，白銀股急吐 中國白銀集團（0815）跌23.7%，報1.03元；金貓銀貓跌24.2%，報0.75元。
富道集團（3848）稱大新華航空未償還款項2.5億元人民幣。收報7.72元，無升跌。
迅銷（6288）稱年底將制定長期減排目標，收報67.5元，升0.29%。
錦欣生殖（1951）折讓6.87%，以每股15.85元，配售8000萬股，新股佔經發行股本約3.19%。收報17元，跌0.11%。
中策（0235）公布，入圍東亞人壽投標。早段曾升超過20%，收市倒跌，收報0.18元，跌10%。
新鴻基（0086）未有否認收購安信，今早復牌。收報3.22元，升1.25%。
富力地產（2777）1月份總銷售收入增77%。收報9.83元，升1.55%。
瑞聲（2018）稱已向中證監提交分拆上市前輔導程序之申請。收報42.9元，跌0.81%。
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日期：2月2日(星期二)
時間：下午6:30至8:00 (HKT)
售價：HK$100
立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm
截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
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