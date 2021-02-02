調查：8成港人欲移民 收入越高意欲越強
文章日期：2021年2月2日 16:20
投資移民公司Bartra Wealth Advisors上月進行調查發現，有84%受訪者正考慮或未來會考慮移民；當中有約85%即使移民申請獲批，亦不會在一年內實行移居外國。Barta區域經理林卓霆表示，調查反映港人取態主要是「移民不移居」，希望獲得多一個國籍身份，但或需更長時間部署移居至當地。
Bartra於2021年1月中，以網上問卷形式向約1200位18歲或以上港人調查。以職業劃分，有85%白領受訪者有意移民，專業人士有88%，商人則有90%；顯示收入愈高的受訪者，移民意欲就愈強。
結果顯示，港人考慮的移民國家，仍然是以傳統的英國、台灣、美國及澳洲，分別佔18.7%、18.3%、15.1%及14.6%。而在選擇移民地點時，受訪者優先考慮移民所需成本、申請難易度及語言問題。
林卓霆表示，雖然英國為港人移民首選國家，但隨著英國落實脫歐，料當地經濟及政治環境仍存在很多不明朗因素；毗鄰的愛爾蘭身兼歐盟成員國及英國共同旅遊區，相信未來會成為不少公司轉移基地的首選國家。
愛爾蘭政府於2012年設立「投資移民計劃（IIP）」，投資者透過投資當地的公司、房地產信託（REIT）或政府批准的基金，或一筆過慈善捐款，以換取居留權。Bartra市場部總監張曦稱，在2015年至2019年間，有7成投資者選擇以企業投資；捐贈佔12.2%。該公司2019年至2020年間，成功協助50名申請者成功移民至當地。由於愛爾蘭的永居身份只需每年入境一天，可以做到移居不移民。他強調，港人移民之前需了解當地的經濟及環境，以及家人是否適應。
張曦又指，IIP申請以內地人為主，亦見部份中東地區需求逐漸增加，公司計劃今年內將業務拓展至越南、杜拜及印度。
記者：蔡穎霖
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