Bartra於2021年1月中，以網上問卷形式向約1200位18歲或以上港人調查。以職業劃分，有85%白領受訪者有意移民，專業人士有88%，商人則有90%；顯示收入愈高的受訪者，移民意欲就愈強。

結果顯示，港人考慮的移民國家，仍然是以傳統的英國、台灣、美國及澳洲，分別佔18.7%、18.3%、15.1%及14.6%。而在選擇移民地點時，受訪者優先考慮移民所需成本、申請難易度及語言問題。

林卓霆表示，雖然英國為港人移民首選國家，但隨著英國落實脫歐，料當地經濟及政治環境仍存在很多不明朗因素；毗鄰的愛爾蘭身兼歐盟成員國及英國共同旅遊區，相信未來會成為不少公司轉移基地的首選國家。

愛爾蘭政府於2012年設立「投資移民計劃（IIP）」，投資者透過投資當地的公司、房地產信託（REIT）或政府批准的基金，或一筆過慈善捐款，以換取居留權。Bartra市場部總監張曦稱，在2015年至2019年間，有7成投資者選擇以企業投資；捐贈佔12.2%。該公司2019年至2020年間，成功協助50名申請者成功移民至當地。由於愛爾蘭的永居身份只需每年入境一天，可以做到移居不移民。他強調，港人移民之前需了解當地的經濟及環境，以及家人是否適應。

張曦又指，IIP申請以內地人為主，亦見部份中東地區需求逐漸增加，公司計劃今年內將業務拓展至越南、杜拜及印度。

記者：蔡穎霖

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