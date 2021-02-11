內地投資者段永平稱沽空GME 「Naked Short」百張期權
文章日期：2021年2月2日 15:57
遊戲股GME 令散戶興奮，亦引起全球知名財金界人物注意。內媒《投中網》報道，內地知名投資人段永平上周六（30日）於社交網站雪球發文，稱自己在手上無貨的情況下，沽出100張GME認購期權（naked call），本周五（2月5日）到期，行使價為800美元，每股將收約40美元的權金。他笑指，「人們瘋了嗎」，又稱「這麼大的事情，參與一下，留著紀念」。
按此計算，段永平可收到約40萬美元（約為312萬港元）的權金。但若GME股價升穿800美元，期權遭行權，損失將無上限。假設GME可達到1000美元，輸蝕將達到160萬美元（約為1250萬港元）。報道稱，段永平發帖後，曾在留言區勸告其他網民不要效仿行為。
GME昨夜美股收報225美元，插水31%。根據段永平賬戶最新發言，他表示，「看來遊戲已經結束了」。
報道稱，段永平數年前身家已超過2000億元人民幣，相信即使作出短期高風險投資，對他而言只是「小賭怡情」。段永平因早期投資網易（9999）、拼多多等企業而知名，翻查資料，他與過去發言中多次表示自己信奉價值投資，亦有內媒稱他為「巴菲特的忠實信徒」。
記者：馬迪帆
「2021打工仔強積金投資策略」視像研討會
金融市場近日出現大幅波動，你的強積金投資是否需要重新部署？龐寶林與兩位MPF專家教你部署強積金組合，為你分析2021投資前景，讓你快人一步儲夠退休財富！
日期：2月2日(星期二)
時間：下午6:30至8:00 (HKT)
售價：HK$100
立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm
截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
其他報道