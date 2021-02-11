按此計算，段永平可收到約40萬美元（約為312萬港元）的權金。但若GME股價升穿800美元，期權遭行權，損失將無上限。假設GME可達到1000美元，輸蝕將達到160萬美元（約為1250萬港元）。報道稱，段永平發帖後，曾在留言區勸告其他網民不要效仿行為。

GME昨夜美股收報225美元，插水31%。根據段永平賬戶最新發言，他表示，「看來遊戲已經結束了」。

報道稱，段永平數年前身家已超過2000億元人民幣，相信即使作出短期高風險投資，對他而言只是「小賭怡情」。段永平因早期投資網易（9999）、拼多多等企業而知名，翻查資料，他與過去發言中多次表示自己信奉價值投資，亦有內媒稱他為「巴菲特的忠實信徒」。

記者：馬迪帆

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截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

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