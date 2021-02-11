根據發布在網上的採訪記錄，Vlad Tenev解釋，該公司之所以在上周暫停GME等波動劇烈股票的交易，是因為美國國家證券結算公司（NSCC）要求Robinhood繳納30億美元（約234億港元）的保證金來支持交易完成，遠高於通常情況下的保證金水平。

他又指，Robinhood和其他經紀商當時收到了來自用戶的大量下單，他們想要投資這幾隻熱門股票和相關期權合約。這些股票和期權的價值出現瘋狂波動，促使結算所要求經紀商增加現金抵押品，以保護結算所免遭損失。

馬斯克又質疑，Robinhood實施散戶交易限制，背後是否因為有對沖基金對Robinhood施壓，Tenev否認，並指「我沒有任何理由這麼認為，你可能陷入陰謀論中」。

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