卓悅推自家網上年宵 商家免上架費
文章日期：2021年2月2日 15:49
卓悅（0653）今日宣布推自家的網上香港年宵，名為「卓悅香港貓」， 主要提供的生活及美妝所需產品。年宵期將於2月1日至21日舉行，並已提前於1月26日起展開為期6天的年宵節預熱期。
平台將提供線上線下年貨服務，並與本港380個大型屋苑進行合作，為港人於新春期間提供中菜到會、新春過年食品，去舊迎新廚具家電、美顏保健品及多款節日所需用品，讓屋苑住戶可在線上下單購買產品並於屋苑內指定地點領取貨品，體驗新零售購物方式。
參與商家包括香港滋補品品牌官燕棧、Wine Connection、金記冰室、綠之聖、天廚、彩逸集團、太興集團、柏龍玩具、時尚飾品品牌KE Group、德爾瑪Deerma及BioEM等。同時，「卓悅香港貓」平台於今次年宵節為商家提供免費上架服務。而物流方面、集團表示，第三方支付費及成功交易費則收費相宜。
去年卓悅的「Bonjour Life O2O」正式投入服務，以拓展線上線下新零售服務。憑藉集團優厚的產品供應網络，集團將以「Beauty + Health」為新的業務定位。
入主卓悅一年的陳健文，現為卓悅主席，近期卓悅因為銷售受疫情影響，被傳出累欠多間店鋪的租金。對於今次的網上年宵陳健文表示，本港近月疫情反覆，為了令香港人在疫情期間仍能感受到節日氣氛及購買年貨，卓悅期望能透過新零售年宵節活動為香港人提供新零售購物體驗。
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日期：2月2日(星期二)
時間：下午6:30至8:00 (HKT)
售價：HK$100
立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm
截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
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