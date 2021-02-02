匯豐保險香港行政總裁文德華表示，本港企業僱員保險滲透率相對低，香港有98%企業是中小企，但因為僱員保險保費較高，而且經過經紀購買有一定的門檻。他指該行有大量前線銀行職員，企業較容易接觸，保費亦相對較低，相信其他保險公司或銀行較難推出類似產品。

去年香港中小企因新冠肺炎面臨經營問題，問及現時推出中小企僱員保險的吸引力，裁文德華認為產品的保費並非大數目，是公司可以負擔的水平，對中小企有吸引力。他表示，產品平台可讓僱主很容易地選擇較少的保險保障，而提高其他保健的福利，減少成本同時維持僱員健康。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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