匯豐推小企業僱員福利保險
文章日期：2021年2月2日 15:12
匯豐保險公布，在商業客戶市場推出僱員福利保險，方案包括團體醫療、人壽保障及一站式的僱員數碼平台。計劃適用於僱員人數少至2人的小型企業，每年每人保費最低為22元，而最高保障可達500萬元。用戶在數碼平台管理其健康保障福利及理賠事項，包括實時追蹤保障權益、使用情況和餘額、搜尋診所、電子理賠、電子醫療卡等。平台亦設有網上商店，提供保健服務產品。
匯豐保險香港行政總裁文德華表示，本港企業僱員保險滲透率相對低，香港有98%企業是中小企，但因為僱員保險保費較高，而且經過經紀購買有一定的門檻。他指該行有大量前線銀行職員，企業較容易接觸，保費亦相對較低，相信其他保險公司或銀行較難推出類似產品。
去年香港中小企因新冠肺炎面臨經營問題，問及現時推出中小企僱員保險的吸引力，裁文德華認為產品的保費並非大數目，是公司可以負擔的水平，對中小企有吸引力。他表示，產品平台可讓僱主很容易地選擇較少的保險保障，而提高其他保健的福利，減少成本同時維持僱員健康。
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