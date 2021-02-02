郭明錤認為，目前電動汽車市場愈來愈激烈，蘋果與車廠合作可以加快流程，以免太晚投入市場無法建立有利的競爭優勢。

考慮到蘋果生產新iPhone需時約18至24個月，加上汽車的開發時間、驗證、供應鏈管理等不同，蘋果如希望在2025年發布Apple Car，時間上仍相當緊迫。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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