郭明錤：Apple Car料定位為非常高端車型
文章日期：2021年2月2日 14:40
天風國際郭明錤認為，Apple Car將定位在非常高端車型，使售價及成本高於一般電動車，有利與車廠合作，預計最快2025年推出。
郭明錤認為，目前電動汽車市場愈來愈激烈，蘋果與車廠合作可以加快流程，以免太晚投入市場無法建立有利的競爭優勢。
考慮到蘋果生產新iPhone需時約18至24個月，加上汽車的開發時間、驗證、供應鏈管理等不同，蘋果如希望在2025年發布Apple Car，時間上仍相當緊迫。
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日期：2月2日(星期二)
時間：下午6:30至8:00 (HKT)
售價：HK$100
立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm
截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
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