報道指，百度此次招攬的對像以中層為主，包括總監、副總監以及高級經理等職位，合資公司很有可能設立在上海。

百度造車的合資公司，百度約佔51%的股權，吉利佔49%。據報，百度新組建的智能汽車公司將面向乘用車市場，並將著眼於智能汽車的設計研發、生產製造、銷售服務全產業鏈，繼承百度在人工智能、互聯網科技方面的基因，利用Apollo的自動駕駛能力。

報道引述行業消息指，合資公司有很大可能在未來繼續融資，推進車型量產。目前車型的相關信息，未有披露。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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