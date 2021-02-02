百度加速造車 百度：各方面進展順利
文章日期：2021年2月2日 13:16
內地媒體報道，百度加速造車進程，正在江浙滬地區招攬造車的人才。其後百度稱，正在組建智能汽車公司，各方面進展順利。
報道指，百度此次招攬的對像以中層為主，包括總監、副總監以及高級經理等職位，合資公司很有可能設立在上海。
百度造車的合資公司，百度約佔51%的股權，吉利佔49%。據報，百度新組建的智能汽車公司將面向乘用車市場，並將著眼於智能汽車的設計研發、生產製造、銷售服務全產業鏈，繼承百度在人工智能、互聯網科技方面的基因，利用Apollo的自動駕駛能力。
報道引述行業消息指，合資公司有很大可能在未來繼續融資，推進車型量產。目前車型的相關信息，未有披露。
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日期：2月2日(星期二)
時間：下午6:30至8:00 (HKT)
售價：HK$100
立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm
截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
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