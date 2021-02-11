他指出，「這種拋物線走勢不太像Reddit上的散戶所為，更像對沖基金針對其他對沖基金的挾淡倉行為」。倘若Block估計無誤，上周的散戶「起義」可能只屬對沖基金之間的「相互殘殺」。

Block又指，在GameStop事件前數周，渾水基金在GSX Techedu股票上亦遇到其他對沖基金挾淡倉。因為GameStop事件與之前情況相近，他不得不僱用一名全職交易員來監察股票期權市場，主動管理風險。他表示「這是一個交易遊戲，是流量驅動的，是技術性的，我們需努力求生」。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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