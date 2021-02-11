渾水CEO懷疑GME非「散戶起義」 可能是對沖基金同行「互相殘殺」
文章日期：2021年2月2日 12:59
遊戲驛站GameStop（GME）挾淡倉事件震撼華爾街。沽空機構渾水創始人兼CEO Carson Block接受外電訪問時稱，在遊戲驛站等股票的上漲行情中看到了似曾相識的東西。他懷疑是次挾淡倉事件有對沖基金同行「互相殘殺」的成分。
他指出，「這種拋物線走勢不太像Reddit上的散戶所為，更像對沖基金針對其他對沖基金的挾淡倉行為」。倘若Block估計無誤，上周的散戶「起義」可能只屬對沖基金之間的「相互殘殺」。
Block又指，在GameStop事件前數周，渾水基金在GSX Techedu股票上亦遇到其他對沖基金挾淡倉。因為GameStop事件與之前情況相近，他不得不僱用一名全職交易員來監察股票期權市場，主動管理風險。他表示「這是一個交易遊戲，是流量驅動的，是技術性的，我們需努力求生」。
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