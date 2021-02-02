科技股再漲，ATM阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）升約4%或以上。港股反彈持續，港交所（0388）亦升4%。新能源及汽車做好，保利協鑫（3800）升逾兩成半，比亞迪股份（1211）、長城汽車（2333）升7%，信義光能（0968）升4%，贛鋒（1772）升近一成。醫藥生物科技向好，藥明生物（2269）、信達生物（1801）升4%，石藥（1093）升逾一成。內需股受捧，海底撈（6862）升9%，農夫山泉（9633）升半成。物管股也做好。

雖然手遊股急升後稍作調整，但宅經濟的家電、家具等繼續熱炒，敏華（1999）升8%創新高。遊戲周邊設備商雷蛇（1337）尚處於整固可以收集。

雷蛇早前已預告提前於去年達至收支平衡，扭轉2019年虧損8350萬美元情况。公司預期去年收入增長超過四成，比預期理想；除了核心的周邊設備及電腦系統產品的硬件業務錄得增長，旗下RazerGold及RazerFintech總支付交易規模保持強勁增長，而毛利率、經營開支管理持續改善。匯豐亦因而上調雷蛇收入預測，並調高目標價至3.5元，維持買入評級。

股價走勢方面，雷蛇去年10月至今大部分時間在2.2至2.8元上落，近日回落至中位約2.5元有承接，後市有望上闖區間頂部甚至向上突破，止蝕位放在100天線約2.3元。

劉思明

投資版副主編